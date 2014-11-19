Продукты, которые содержат пищевые наркотики

Чипсы, крекеры и сосиски действуют на организм, как пищевой наркотик, именно поэтому дети так любят вредную пищу, говорится в сюжете программы "Территория обмана".

Диетологи провели эксперимент, чтобы узнать, почему детей так манит бесполезная еда.

Малышам предложили меню на выбор - в одном столбике исключительно паровые и натуральные продукты, в другом - еда с высоким содержанием жиров, сахара, консервантов и других вредных веществ, среди которых и чипсы. Дети, на удивление, проголосовали за здоровое питание.

Только самая маленькая девочка стеснялась при всех признаться, что каждый бы день она бы ела сладкое и вкусное. Когда же эксперты оставили детей одних и дали им возможность выбирать все, что захотят, без контроля взрослых, малыши "набросилась" на чипсы, крекеры и сосиски - все, против чего голосовали. Диетологи объясняют такое поведение детей тем, что чипсы, крекеры и сосиски действуют на них, как пищевой наркотик.

"Три самых главных пищевых наркотика - сахар, соль, глутомат. Сахар вызывает привыкание из-за гормона удовольствия. Дети легко "подсаживаются". Задача производителя - вызвать эту самую зависимость, потому что от этого напрямую зависит его прибыльность. Сосиска имеет более выраженный вкус благодаря глутамату. Как известно, глутамат вмешивается в биохимию мозга", - пояснила зависимость детей от вредной пищи врач-диетолог Наталья Самойленко.

"Чипсы. Вообще дети ум от них теряют. Чипсы богаты не только на жир, соль, а и на те же усилители вкуса, подобные тем, что содержатся в сосисках", - добавила врач.