В Хмельницком открыли новое отделение оказания помощи новорожденным

Детская смертность в Украине - втрое выше, чем в Европе. Большинство детей до года умирают из-за отсутствия надлежащего оборудования и квалификации врачей. Фонд Виктора Пинчука открыл 12-й центр помощи новорожденным - в Хмельницком. В этом году на это направление запланировано потратить 15 миллионов гривен.

Шанс выжить - такая цель программы "Колыбели надежды" Фонда Виктора Пинчука. Даже новорожденные с весом всего 500 грамм - это дети, и за их жизнь также нужно бороться. Сегодня шанс выжить получили маленькие хмельнитчане. Здесь, на базе городского перинатального центра, открыли новое отделение оказания помощи новородженным.

Андрей Ропотан, главный врач Хмельницкого городского перинатального центра отмечает, что в 2006 году наша область входила в тройку областей, в которых показатели детской смертности были самыми высокими в Украине.

"Сегодня у нас есть прогресс, улучшение этого показателя. Но с открытием этого отделения появится еще больше возможностей выхаживать детей и предотвратить потерю малышей, осчастливить наших родителей", добавил врач.

Всего со времени работы программы "Колыбели надежды" в 12 центрах 33 тысячи детей получили помощь. В этом году откроется еще пять отделений, а на протяжении пяти лет такие центры охватят все регионы Украины. Кроме современного оборудования для выхаживания и диагностики грудных детей, центры оснащены компьютерными станциями, которые обеспечивают между ними связь, а также скоростной доступ к сети Интернет и к новациям в области неонатологии. Медицинский персонал регулярно повышает свой профессиональный уровень на тренингах и семинарах. Если два года назад в программу вложили 2,5 миллионов гривен, то в прошлом году - уже почти 10 миллионов. А в этом году планируют потратить около 15 миллионов гривен.

ICTV