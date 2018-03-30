Американец об украинской медицине:”С меня взяли 20 гривен. Я был в шоке”...

Приехав в Украину, я поначалу сделал много ошибок, основанных на моем опыте жизни в Америке. Например, я предполагал, что из крана всегда будет течь горячая вода; что в супермаркетах всегда будет продаваться арахисовое масло. А еще я думал, что медицинские услуги будут очень дорого стоить.

…Свой первый визит в украинскую больницу не забуду никогда. Это было в Карпатах, где вместе с друзьями из России, Украины и США я катался по горам на лыжах и сноуборде.

При занятиях атлетикой в горной местности, в частности лыжным спортом, чрезвычайно полезно пить много воды. Чтобы не было обезвоживания организма. Дома я пользуюсь чистой водой из источника, и, находясь в чужой стране, не хотелось лишний раз пить местную воду. К тому же вода, которая продавалась в нашей гостинице, имела странный вид и была жестковатой на вкус. Через день безостановочного катания на лыжах и сноуборде, прогулок по горам и осмотра окрестностей русские и украинские друзья пригласили меня пойти с ними в сауну, где остатки воды, находившейся в моем организме, в конце концов испарились окончательно.

Я проснулся в ужасном состоянии, пробовал вернуться в форму своими силами, пил много воды и сока и лежал в постели. Однако это не помогало. Завтра нужно было ехать в Москву, уже был взят билет. И я сделал то, чего боялся, — пошел в больницу.

В Америке визит к врачу может стоить свыше ста долларов за первый осмотр и консультацию специалиста. Экстренный прием врача и оказание пациенту скорой медпомощи, включая укол или капельницу, может стоить $1000 или больше.

До отправления поезда на Москву оставалось три часа. Была ночь. Когда я пришел в больницу в маленьком карпатском городке, все доктора спали. Поэтому меня осмотрела старшая медсестра. Поначалу она подумала, что я попросту пьян, потому что симптомы обезвоживания и опьянения очень схожи.

Но медсестра разбудила врача, который тоже подумал, что я пьян, но после длительного осмотра (в то время я плохо говорил по-русски) врач включил освещение во всей больнице, привел меня в операционную и разбудил остальных находившихся там врачей и медсестер. Словом, поднял на ноги весь штат!

Мне помогли быстро и профессионально, и вскоре я отправился домой. Но перед этим я предъявил доктору американский страховой полис. Без медицинской страховки никто из американцев не смог бы расплатиться с врачами, ибо медицина у нас крайне дорогая.

Украинский врач посмотрел на мой полис и засмеялся. Я сразу забеспокоился — мол, что-то не так, и возможно, он не сможет использовать карту, и я буду платить полную цену, которая составит, как я думал, более $1000. Врач написал что-то на клочке бумаги и сказал: «20 гривен». Я был в шоке. Он разбудил всю больницу, впрыснул в меня три или четыре бутылки солевого раствора и в итоге взял за это сумму, эквивалентную четырем долларам!

Я никогда не чувствовал себя более счастливым, находясь в Украине, чем в тот момент. Конечно, доктора-профессионалы заслуживают куда большей зарплаты. Но для простых граждан нет ничего лучше, чем знать: если вам срочно нужна помощь, то, чтобы возродить физически, вас не убьют материально.

Райан Браун, американский писатель

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