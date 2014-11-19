Из оборота изъят фальсифицированный Фестал

Как сообщили УНИАН в Гослекслужбе Украины, запрещено обращение подозрительного относительно фальсификации лекарственного средства ФЕСТАЛ, драже, серий 3312205, 3312207, 3312198, 3312199, с маркировкой "Авентис Фарма Лимитед", Индия. Это решение принято в рамках совместной работы Гослекслужбы Украины и Службы безопасности Украины по факту разоблачения нелицензионных складов и линии по производству продукции из сырья "in bulk".

Предварительно на основании установления факта необеспечения гарантии качества лекарственного средства ФЕСТАЛ®, драже № 20, методами контроля качества в регистрационное удостоверение № UA/2531/01/01 по показателям "Идентификация. Альфа амилаза", "Микробиологическая чистота", распоряжением от 07.07.2014 № 13391-1.3/2.0/17-14 Гослекслужба Украины запретила обращение всех серий лекарственного средства ФЕСТАЛ®, драже № 20, № 100, производства Авентис Фарма Лимитед, Индия.

Кроме того, на основании окончания действия регистрационного удостоверения, обращение лекарственного средства ФЕСТАЛ®, драже № 20, № 100, производства "Авентис Фарма Лимитед", Индия, запрещено распоряжением от 24.10.2014 № 20147-1.3/2.0/17-14.

Учитывая уголовное производство, открытое Службой безопасности Украины, по факту разоблачения нелицензионных складов и линии по производству продукции из сырья "in bulk", Гослекслужба Украины настаивает на необходимости неукоснительного соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства Украины.

Обращаем внимание, что ответственность за фальсификацию лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств предусмотрена статьей 321-1 Уголовного кодекса Украины.