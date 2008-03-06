О каких болезнях может рассказать пульс

Положив себе пальцы на лучевую артерию и проанализировав пульс, можно узнать, в порядке ли здоровье. "Все что для этого нужно — это иметь часы и чувство ритма",— убеждена кардиолог Ольга Сорока. Специалист рассказала, какой пульс о чем говорит.

КАК ПРАВИЛЬНО МЕРЯТЬ

Правильно измерять пульс в положении сидя (в положении лежа пульс несколько ниже, в положении стоя — выше). Классическое место измерения — лучевая артерия. Пульс на ней измеряется на расстоянии ширины большого пальца ниже первой складки кожи запястья у косточки. Если здесь прощупать пульс тяжело, тогда можно легко найти его на сонной артерии. Пульс здорового человека в покое составляет 60—80 ударов в минуту, он ритмичный и равномерный по наполнению. По этим показателям и будем оценивать результат. Чтобы не было искажений, не измеряйте пульс сразу после приема еды и алкоголя, при остром чувстве голода, после тяжелой физической работы или напряженного умственного труда, после массажа, душа, ванны, секса, а также в критические дни.

Частота (ударов в мин.)

— меньше 45 — это говорит о сердечной блокаде, которая может быть причиной сильной слабости, хронической усталости, а в запущенной форме — образования тромбов в сердце. Если вы насчитываете такой пульс, нужно сделать кардиограмму и посетить кардиолога;

—59—46 — нередкий признак пониженной функции щитовидной железы. Сходите к эндокринологу;

—81—100 — это может свидетельствовать о гипертонической болезни. Нужно измерить его. Если будет выше 140/90 мм. рт. ст., нужно посетить кардиолога;

— больше 100 — такой частый пульс — частый признак повышения функции щитовидной железы. Обязателен визит к эндокринологу.

Ритмичность

— если пульс на какое-то мгновение пропадает — это признак блокады сердца; — если посреди нормального ритма "вклиниваются" неритмичные удары — это говорит об аритмии сердца. В обоих случаях нужно сходить к кардиологу.

Наполнение

— если один удар пульса сильный, а следующий слабый или если пульс различается по наполнению на правой и левой руке, это может говорить о пороке сердца. В этом случае нужно посетить кардиолога;

— если пульс слабый по наполнению (тонкий, нитевидный, еле прощупывается), это симптом анемии или пониженного давления. Измерьте давление: если оно понижено, посетите кардиолога и гематолога (специалиста по крови).

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