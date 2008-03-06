Ежедневно в Украине становится на 35 ВИЧ-инфицированных больше

В Киеве презентованы два исследования - «Оценка социально-экономических результатов и потенциала Украины», - которые указывают на угрожающую демографическую ситуацию в Украине, низкий уровень экономического и социального благосостояния.

Как передает корреспондент УНИАН, исследования проводились в рамках одного проекта и представлены в виде двух отчетов, один из которых подготовлен Минэкономики, Минфином и НБУ, а другой – Международным центром перспективных исследований.

Эти исследования готовились на протяжении двух лет при участии посольства Канады в Украине в партнерстве с Международным центром перспективных исследований, Консультативным советом Канады, дипломатической академией Украины, Министерством экономики и Министерством финансов Украины и Госкомитетом статистики.

В частности, исследования, выполненные представителями гражданского общества и правительственными учреждениями, являются ключевыми результатами проекта “Разработка возможности к анализу социально-экономических результатов и потенциала Украины”, который финансируется Канадским агентством международного развития.

Это одни из первых исследований, выполненных в Украине, которые базируются на тщательных и политически нейтральных аналитических методологиях, которые могут быть использованы для определения стратегических приоритетов, разработки политики в Украине до 2050 года.

В частности, на презентации посол Канады в Украине Абайна ДАНН отметила, что исследования имеют фактологическую информацию, которая будет способствовать принятию правильных государственных решений.

«Это не одно исследование, это одновременное отражение двух точек зрения – государственной и негосударственной», - сказала А.ДАНН.

Целями исследования авторы определили: оценить качество жизни в Украине в сравнении с другими странами; оценить потенциальный ВВП Украины и определить наиболее острые проблемы Украины и соответствующие политические приоритеты для их решения.

В частности, в соответствии с результатами исследования, Украина заняла 57 место из 63 по качеству жизни, также качество жизни в Украине является одним из наихудших среди европейских стран. Кроме того, исследование указывает, что Украина имеет один из самых низких в мире уровень рождаемости. Также ежедневно в Украине становится на 35 ВИЧ-инфицированных больше и т.п.