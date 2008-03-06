Одесситы заразились вирусом гепатита в стоматологических кабинетах
11:06, 06 марта 2008Страна
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Оштрафовано 122 врача
По вине медработников почти половина одесситов заразились вирусом в стоматологических кабинетах.
46,2% людей, заболевших в 2007 году гепатитом C и В по вине медработников, заразились вирусом в стоматологических кабинетах.
Об этом в ходе сегодняшнего заседания коллегии регионального управления здравоохранения и медицины катастроф сообщила главный государственный санитарный врач Одесской области Любовь Засыпка.
По словам чиновников, в связи с этим СЭС закрыла 40 стоматологических кабинетов, оштрафовав 122 врача.
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