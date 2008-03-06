Одесситы заразились вирусом гепатита в стоматологических кабинетах

По вине медработников почти половина одесситов заразились вирусом в стоматологических кабинетах.

46,2% людей, заболевших в 2007 году гепатитом C и В по вине медработников, заразились вирусом в стоматологических кабинетах.

Об этом в ходе сегодняшнего заседания коллегии регионального управления здравоохранения и медицины катастроф сообщила главный государственный санитарный врач Одесской области Любовь Засыпка.

По словам чиновников, в связи с этим СЭС закрыла 40 стоматологических кабинетов, оштрафовав 122 врача.

ИА «Круг-информ»