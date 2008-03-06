Американские врачи получили разрешение на пересадку лица

Расположенный в Бостоне Brigham & Women`s Hospital получил первую с США лицензию на операции по трансплантации лица.

Госпиталь заявил, что пересадка донорского лица будет проводиться лишь в случаях невосстанавливаемых лицевых травм, ранений, включая ожоги, а также в связи раком кожи.

Британские медики - команда врачей под руководством профессора Питера Батлера - получили подобное разрешение в октябре 2006 года от комитета по этике Королевской свободной больницы в Лондоне.

Впервые пересадка трансплантантов на лице - носа, губ и подбородка - была произведена во Франции в 2005 году 38-летней Изабелле Доноре, лицо которой изгрыз ее собственный лабрадор. Части лица были пересажены от женщины, у которой констатировали гибель мозга в результате суицида.

Руководство госпиталя полагает, что трансплантация лица не может стать массовым явлением, так как на подбор и донора и реципиента могут потребоваться месяцы, а то и годы.

Бостонский Brigham & Women`s Hospital насчитывает почти 200-летнюю историю. Он первым в мире применил анестезию при родах в 1847 году, первым провел трансплантацию почки от одного близнеца к другому в 1954 году и совершил пересадку сердца в 1984 году.

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