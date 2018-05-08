В Украине запретили продажу "Энтеросгеля"

Реализация и применение лекарственного средства временно запрещены.

В Украине запретили продажу и применение препарата против интоксикации "Энтеросгель".

Об этом говорится в распоряжении Госслужбы по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

От Гослекслужбы Одесской области поступило сообщение о том, что препарат "Энтеросгель" фармацевтической компании "ЭОФ" КРЕОМА-ФАРМ ", который применяют при отравлениях , реализовывался с нарушением методов контроля качества. В содержимом препарата зафиксирован завышенный показатель pH (водородный показатель).

Распоряжение Гослекслужбы касается только одной партии лекарственного средства производителя КРЕОМА-ФАРМ. И не касается других изготовленных этим предприятием серий указанного препарата.

"ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩАЕТСЯ реализация и применение лекарственного средства ЭНТЕРОСГЕЛЬ, паста для перорального применения, 70 г/100 г по 405 г в контейнере; по 1 контейнеру в коробке из картона, серии 2531217, производства ПрАТ "ЭОФ "КРЕОМА-ФАРМ", Украина, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками", - говорится в распоряжении.

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