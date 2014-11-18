Выживать тяжелобольному Виктору Кравцову помогает его неисчерпаемый оптимизм

Силе духа и чувству юмора 38-летнего Виктора Кравцова позавидовал бы кто угодно. Недавно к его тяжелой, «пожизненной» болезни, вынуждающей регулярно проходить процедуру гемодиализа, добавилась новая беда – утрата дома и средств к существованию. Как удается беженцу из зоны АТО не впасть в уныние? Виктор утверждает - силы придают окружающие его хорошие люди.

Бежать из Луганска семью Кравцовых вынудили постоянные обстрелы.

– Если гремит где-то там, далеко, – это одно. Но когда взрывается в ста метрах от тебя – ощущения уже другие. У нас в доме окна вылетели, ворота осколками изрешечены. А у соседа снаряды попали в кухню – раз, второй. И еще говорят, что дважды в то же место снаряд не падает! В общем, такого холоду внутри нагнало, что мы с супругой собрались и уехали. Знаете, любим путешествовать. Решили мир посмотреть, – горько шутит Кравцов. – Если по-честному, рванули, куда глаза глядят.

Муж с женой добрались до Николаева, сняли квартиру. Сразу встал вопрос о гемодиализе – процедуре, которую инвалид І группы Кравцов должен проходить трижды в неделю, чтобы выжить со своим тяжелым диагнозом: сахарный диабет, хроническая болезнь почек ІV стадии.

Луганчанин договорился о стационарном лечении в Центре нефрологии и диализа при Николаевской областной больнице. Однако расходных материалов для дорогостоящей процедуры в медучреждениеи ему предоставить не смогли: они выдаются бесплатно по государственной программе лишь жителям Николаевской области. Но где взять деньги Кравцову? Пенсию он успел переоформить, но выплаты задерживались. На постоянную работу ни Виктор, ни его жена, по профессии врач-терапевт, устроиться не могли.

И вновь, как это уже не раз случалось в последние месяцы, помогла телерадиокомпания «Украина»: Виктор посмотрел новостной выпуск, где рассказывали о Гуманитарном штабе Рината Ахметова. Конечно же, обратился за помощью – точнее, за своим единственным шансом. В результате, получил положительный ответ.

– Впервые в жизни мне на карточку перебросили такую сумму – 14 200 гривен. Это десять моих пенсий по инвалидности, – рассказывает луганчанин. – То есть, у меня теперь есть деньги, чтобы в течение месяца проходить гемодиализ. Так что… – тут мужчина запинается; природное красноречие изменяет ему. – Просто передайте спасибо Ринату Ахметову за то, что организовал все это – помощь таким людям, как я. Так и напишите: СПАСИБО! И от меня, и от моей жены, и от мамы, которая все еще в Луганске.

Когда-нибудь Кравцов мечтал бы получить новую почку – но подобная операция сегодня в Украине стоит около 80 тысяч гривен. Этой суммы Виктору не накопить, и мечты остаются мечтами. А еще он хотел бы скорее вернуться домой – но пока нельзя.

– В Луганске для проведения процедуры сейчас нет условий и возможностей, – говорит мужчина. – Без нее я протяну месяц – и на этом все. Что ж, будем зимовать в Николаеве. Нам с женой здесь нравится, город красивый, люди нормальные: из тех 30-40 человек, с которыми уже довелось пообщаться, может, только один неадекватно отреагировал на то, что мы беженцы. Надеемся, все образуется. Конечно, желаем для страны, чтобы она вступила в ЕС, чтобы из-за границы к нам приезжали на работу, а не наоборот. А пока народ только беднеет; все рушится. Настроение, как в Туманном Альбионе – мутное и непроглядное. Но жить как-то надо! Так что – оптимизма всем. Это наше главное оружие!