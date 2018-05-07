Минздрав призывает Гослекслужбу отозвать запрет на вакцины против полио и дифтерии
Минздрав призывает Государственную службу по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отозвать временный запрет на вакцины Имовакс Полио (серия № Р3А501V, производства Санофи Пастер, Франция) и вакцину для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша (серия № 282Р6016А производства Серум, Индия).
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В Минздраве заявили, что "региональная группа оперативного реагирования предоставила результаты расследования летального случая ребенка в Тернопольской области, который совпал по времени с проведением иммунизации".
"Результаты показывают отсутствие причинно-следственной связи между проведением иммунизации и смертью. Эксперты Гослекслужбы не имели никаких фактов о том, что смерть ребенка может быть связана с применением вакцины, поэтому распоряжение является необоснованным", - заявили в Минздраве.
"Минздрав работает над усовершенствованием порядка установления временной запрета иммунобиологических препаратов, чтобы избежать подобных недоразумений в будущем. Украина показывает положительную динамику в снижении случаев детской смертности. Смертность детей в возрасте до 5 лет снизилась с 5491 случая в 2010 году до 3610 случаев в 2016 году. в тот же 2016 уровень детской смертности детей до 1 года составлял 2955 случаев. Это около 8 смертей в день, и иногда случается так, что смерть ребенка совпадает с вакцинацией во времени. Все случаи детских смертей были расследованы, причины смерти установлены. Ни одного случая смерти от вакцинации не зафиксировано ", - сообщили в ведомстве.