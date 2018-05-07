Минздрав призывает Гослекслужбу отозвать запрет на вакцины против полио и дифтерии

Группа оперативного реагирования предоставила результаты расследования летального случая ребенка в Тернопольской области, который совпал по времени с проведением иммунизации.

Минздрав призывает Государственную службу по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отозвать временный запрет на вакцины Имовакс Полио (серия № Р3А501V, производства Санофи Пастер, Франция) и вакцину для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша (серия № 282Р6016А производства Серум, Индия).

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В Минздраве заявили, что "региональная группа оперативного реагирования предоставила результаты расследования летального случая ребенка в Тернопольской области, который совпал по времени с проведением иммунизации".

"Результаты показывают отсутствие причинно-следственной связи между проведением иммунизации и смертью. Эксперты Гослекслужбы не имели никаких фактов о том, что смерть ребенка может быть связана с применением вакцины, поэтому распоряжение является необоснованным", - заявили в Минздраве.