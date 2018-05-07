Супрун получила предписание от НАПК

В отношении директора Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Ларина.

НАПК внесло предписание и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун в отношении директора Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александра Ларина.

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По результатам проведенной проверки Национальное агентство установило, что директор научно-практического центра нарушил требования статьи 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» , а именно не сообщил Минздраву о наличии у него потенциального конфликта интересов, связанного с пребыванием в его подчинении в течение длительного времени его жены.

Согласно предписанию, Национальное агентство требует провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновного лица к установленной законом ответственности.