Стартовал новый телепроект «Медреформа: Реалии»

Дискуссионная телеплатформа выходит в эфир каждый четверг в 19:00 на телеканале "Надія".

Проект помогает разобраться в медицинской реформе с помощью открытого обсуждения вопросов и представления различных позиций со стороны авторов и тех, на кого она распространяется.

В 2018 году началось внедрение Медицинской реформы в Украине, которая вызвала серьезный резонанс среди граждан. Как найти семейного врача? Вакцинировать ребенка, или нет? Хватит ли средств на лекарства? Покроет ли государство расходы на лечение? Эти и другие вопросы будут рассматриваться на дискуссионной телеплатформе "Медреформа: Реалии" совместно с представителями Министерства здравоохранения.

Дискуссионная телеплатформа выходит в эфир каждый четверг в 19:00 на телеканале "Надія".

Задать вопрос о Медицинской реформе можно в прямом эфире по телефону 0 800 30 20 20, или на странице "Проект Здоровье" в соц. сети Facebook.