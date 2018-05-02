Канадские хирурги бесплатно прооперируют раненых бойцов АТО
Канадские хирурги бесплатно прооперируют раненых бойцов АТО.
Как сообщили в Минздраве, команда канадских врачей шестой прибыла в Украину, чтобы помочь раненым активистам Майдана и раненым воинам АТО.
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В Одессе с 19 по 25 мая канадские хирурги вместе с украинскими медиками проводить бесплатные пластические операции.
В ведомстве отметили, что пластические операции проводить на лице, займутся устранением постравматического черепно-лицевых деформаций, дефектов мягких тканей и рубцов.
Канадские хирурги бесплатно уже прооперировали более сотни украинских пациентов.
"Если вы или ваши родные, друзья, знакомые нуждаются в помощи - обязательно обращайтесь по номеру: 097 952 50 32. Электронная почта: canadaukrainefoundation@gmail.com. Обращаться могут Украинские военнослужащие ранены во время военных действий на Востоке Украины и пострадавшие участники Революции Достоинства ", - отметили в Минздраве.