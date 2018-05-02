Украинские врачи больше не смогут работать в Чехии по упрощенным правилам (видео)
12:37, 02 мая 2018Страна
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Правительство Чехии отменило часть программы.
Для украинских врачей в Чехии отменили льготы / УНИАН
Украинские врачи больше не смогут работать в Чехии по упрощенным правилам.
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Правительство Чехии решило отменить часть программы, которая касается трудоуствройства украинских врачей по упрощенной схеме, пишет ТСН.
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