Украинские врачи больше не смогут работать в Чехии по спрощенным правилам (видео)

Правительство Чехии отменило часть программы.

Украинские врачи больше не смогут работать в Чехии по спрощенным правилам. Читайте такжеЩо робити, якщо до вас присмоктався кліщ: коментар провідного інфекціоніста Правительство Чехии решило отменить часть программы, которая касается трудоуствройства украинских врачей по упрощенной схеме, пишет ТСН.

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