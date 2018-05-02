Украинские врачи больше не смогут работать в Чехии по спрощенным правилам (видео)

12:37, 02 мая 2018
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УНІАН

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Правительство Чехии решило отменить часть программы, которая касается трудоуствройства украинских врачей по упрощенной схеме, пишет ТСН.

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Теги: #зарубежная медицина