Количество переселенцев из зоны АТО превысило 445 тыс. человек
Общее количество переселенцев из зоны проведения АТО на Донбассе превышает 445 тыс. человек
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
«Всего из района проведения АТО в другие регионы переселилось более 445 тыс. 176 человек, в том числе 122,6 тыс. детей, 87 тыс. инвалидов и пожилых людей», - сообщил он.
По информации СНБО, в Артемовске и Артемовском районе Донецкой области в настоящее время временно проживает около 49 тыс. вынужденных переселенцев (преимущественно пенсионеры из Горловки и Дебальцево), которые активно подают в местное управление Пенсионного фонда Украины документы на оформление социальных выплат. Такая же ситуация и в Константиновке, где находится около 59 тыс. внутренне перемещенных лиц, отметил Лысенко.
Кроме того, он сообщил, что за весь период АТО медицинскую помощь получили более 78 тыс. взрослых и 56 тыс. детей. 70% взрослых и 65% детей переселенцев взяты на медицинский учет.