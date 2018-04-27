Грипп продолжает забирать жизни: в Ровенской области умер 25-летний мужчина.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает снижаться.

В Ровенской области из-за гриппа умер 25-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в Центре гриппа и ОРВИ, заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает снижаться, эпидемический порог не превышен ни в одной из областей.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 304,1 на 100 тысяч, что на 46,6% меньше эпидемического порога по Украине.

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Гриппом и ОРВИ заболели 117 985 человек, из них 63,5% - дети. Наблюдается локальное географическое распространение и низкая интенсивность активности гриппа и ОРВИ, без превышения эпидемических порогов. Случаи лабораторно подтвержденного гриппа наблюдаются в 6 областях.

На отчетной неделе зарегистрирован один летальный случай от гриппа типа В у мужчины 25 лет в Ровенской области.