"Амброксол", которые производит "Лекхим-Харьков" не были зарегистрированы в Украине.

В Украине запретили известный препарат против кашля.

Как сообщили Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, таблетки "Амброксол", которые производит фармацевтическая компания "Лекхим-Харьков" не были зарегистрированы в Украине.

Лекарства были изготовлены для рынка Республики Узбекистан.

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Кроме того, под запрет попал не только "Амброксол", но и антигистамин "Дексаметазон" (раствор для инъекций), таблетки "Нитроглицеприн", раствор для инъекций "Но-Х-ша", таблетки "Супарастилин", таблетки "Трисептол" и антибиотик "Цефтриаксон" (порошок для приготовления инъекций).