Смерть из-за аспирина: в Украине запрещен препарат полтавского фармпроизводителя

Временный запрет растпространен на препарат серии 150717, "ацетилсалициловая кислота", таблетки по 500 мг в блистерах №10. .

Из-за смерти пациента в в Украине запрещен аспирин полтавского фармпроизводителя.

Временный запрет на серию препарат "Ацетилсалициловая кислота" (аспирин) производства украинской фармацевтической компании "Лубныфарм" ввела Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Согласно сообщению пресс-службы , временный запрет на лекарства (серия 150717, "Ацетилсалициловая кислота", таблетки по 500 мг в блистерах №10) введена из-за сообщения о смерти пациента после применения этой серии препарата.

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