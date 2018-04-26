Смерть из-за аспирина: в Украине запрещен препарат полтавского фармпроизводителя
Из-за смерти пациента в в Украине запрещен аспирин полтавского фармпроизводителя.
Временный запрет на серию препарат "Ацетилсалициловая кислота" (аспирин) производства украинской фармацевтической компании "Лубныфарм" ввела Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
Согласно сообщению пресс-службы , временный запрет на лекарства (серия 150717, "Ацетилсалициловая кислота", таблетки по 500 мг в блистерах №10) введена из-за сообщения о смерти пациента после применения этой серии препарата.
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Гослекслужба обязала проверить все субъекты хозяйствования на наличие запрещенной серии этого препарата, и в случае выявления изъять из обращения все образцы и поместить под карантин до следующего распоряжения ведомства.