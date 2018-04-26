Зарплата украинских врачей будет зависить от возраста пациентов (видео)
10:43, 26 апреля 2018Страна
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Обслуживание малышей до 5-ти лет оценено дороже.
Чиновники объясняют, что именно дети и старики нуждаются в большем внимании и времени врача / newsru.co.il
Зарплата украинских врачей будет зависить от возраста пациентов и их количества
Базовый тариф составляет 370 гривен за человека в год, сообщает ТСН.
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Такая оплата за лечение пациентов от 18 до 39 лет. Если на прием записался человек 65 лет и старше, заплатят уже 740 гривен. Обслуживание малышей до 5-ти лет оценено дороже, в 1480 гривен в год.
Чиновники объясняют, что именно дети и старики нуждаются в большем внимании и времени врача, потому и такая разница в оплате.
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