Зарплата украинских врачей будет зависить от возраста пациентов (видео)

Обслуживание малышей до 5-ти лет оценено дороже.

Зарплата украинских врачей будет зависить от возраста пациентов и их количества

Базовый тариф составляет 370 гривен за человека в год, сообщает ТСН.

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Такая оплата за лечение пациентов от 18 до 39 лет. Если на прием записался человек 65 лет и старше, заплатят уже 740 гривен. Обслуживание малышей до 5-ти лет оценено дороже, в 1480 гривен в год.

Чиновники объясняют, что именно дети и старики нуждаются в большем внимании и времени врача, потому и такая разница в оплате.