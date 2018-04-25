При поступлении ребенка в детсад будет достаточно справки от педиатра или семейного врача - Минздрав
При поступлении в детсад не нужно предоставлять медицинскую справку особой формы - достаточно справки от педиатра или семейного врача, что ребенок здоров.
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Как сообщили УНИАН в Минздраве, для детей до 6 лет, которые идут в детский сад, не нужна справка № 086-1 / о или любой другой формы.
Для посещения заведения дошкольного образования родителям достаточно предоставить справку с заверением факта, что ребенок здоров. Такую справку выпишет педиатр или семейный врач учреждения здравоохранения , в котором наблюдается ребенок.
В справке врач должен указать: фамилию, имя, отчество ребенка; дату рождения; место жительства; факт того, что ребенок здоров и может посещать заведение дошкольного образования.
В случае необходимости врач может отметить в справке предостережения относительно физических нагрузок и другие рекомендации медицинского характера. Если ребенок имеет какое-либо заболевание, то по решению одного из родителей или иного законного представителя ребенка, в этой справке может быть сделана соответствующая запись. Соответственно, медицинские работники учреждений дошкольного образования будут владеть необходимой информацией о состоянии здоровья ребенка.