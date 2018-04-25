Сколько средств получат больницы за обслуживание пациентов: комментарий Минздрава

В Минздраве отметили, что "руководители учреждений имеют все инструменты, чтобы рассчитать, какой доход они смогут получить с июля, и спланировать, сколько пациентов они могут привлечь".

В Минздраве рассказали, сколько средств получат медучреждения первички за обслуживание пациентов.

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Сегодня правительство приняло четыре постановления, которые позволяют продолжат реформирование системы здравоохранения. В частности, определено, сколько заведения получат за обслуживание пациентов во второй половине 2018 года, как медучреждения заключать договоры с НСЗУ и как будет функционировать электронная система здравоохранения.

В Минздраве отметили, что кампания по выбору врача - первый этап изменений. Постановлением Кабмина закреплен базовый тариф за обслуживание пациента в 2018 году - 370 гривен за человека в год. Речь идет о прямой оплате от НСЗУ, которые получит медучреждение за каждого пациента, подписал с ним декларацию.

Кроме того, определенные корректирующие возрастные коэффициенты от 0 до 5 лет - 4; от 6 до 17 лет - 2,2; от 18 до 39 лет - 1; от 40 до 64 лет - 1,2; 65 лет - 2.

В Минздраве отметили, что "руководители учреждений имеют все инструменты, чтобы рассчитать, какой доход они смогут получить с июля, и спланировать, сколько пациентов они могут привлечь".

Законодательная база позволяет начать заключение договоров между Национальной службой здоровья Украины и медицинскими учреждениями, которые предоставляют первичную медицинскую помощь. Заключив договор с НСЗУ не позднее 1 июня, медучреждения уже с 1 июля начнут получать справедливую оплату за предоставление медицинских услуг украинском. Перейти на новое финансирование заведения также могут с 1 октября. В таком случае подписать договор с НСЗУ они не позднее 1 сентября.

Документооборот между медицинскими учреждениями и НСЗУ будет происходить исключительно в электронной форме. Так, договор медучреждение и НСЗУ подписывают в электронной форме .

«Подавать заявки, подписывать договоры, предоставление отчетов о работе и соответственно получать средства от НСЗУ заведения будут только через электронную систему здравоохранения. Деньги будут перечисляться ежемесячно в зависимости от количества пациентов, которые подписали декларации с врачами конкретного заведения », - отметил председатель Национальной службы здоровья Олег Петренко.

В переходный период в течение 2018 заведения будут получать дополнительное финансирование и за часть пациентов, которые были прикреплены раньше территориальному принципу. Тариф на этих пациентов составит 240 грн в год.

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Правительство приняло постановление «Об утверждении порядка функционирования электронной системы здравоохранения». Система «Электронное здоровье» является основным инструментом Национальной службы здоровья для обеспечения электронного документооборота, оплаты медицинским учреждениям согласно программе медицинских гарантий и сбора статистических данных в режиме реального времени.

Сейчас в системе регистрируются медицинские учреждения и врачи для подписания деклараций с пациентами. Впоследствии функционал электронной системы будет расширяться: появятся электронные рецепты и медицинские карты.

В Минздраве отмечают, что местные власти и руководители медицинских учреждений на уровне с правительством, Минздрава и НСЗУ должны присоединиться к внедрению изменений.