Как выбрать хорошего врача. 10 подсказок
Каждый мечтает, чтобы его доктор был знающим, участливым, честным, внимательным, ответственным. Как найти такого?..
Каждый мечтает, чтобы его доктор был знающим, участливым, честным, внимательным, ответственным… Как найти такого? Вот 10 подсказок.
Признаем сразу: конечно, чтобы выйти на высококлассного во всех отношениях специалиста, нужна доля везения. Возможно, это будет не второй и даже не пятый встреченный вами доктор. Наберитесь терпения – оно вам понадобится.
Но признаки, по которым можно определить хорошего врача независимо от его специализации, действительно есть. И даже если вам не сразу повезет найти специалиста экстра-класса, по крайней мере, с помощью наших 10 подсказок вы всегда сможете распознать непрофессионала и шарлатана.
Хороший врач выслушивает вас, не поглядывая на часы и не перебивая бесконечными ”короче”. Он вникает в нюансы не только вашего недуга, но и образа жизни, характера работы, семейной обстановки и наследственности – ведь все это сказывается на том, как вы себя чувствуете.
Не отвергает пренебрежительно мнение врачей, у которых вы лечились раньше. Обязательно учитывает результаты ранее сделанных анализов и исследований. От врача, который не уважает своих коллег и оскорбительно о них отзывается, лучше сразу бежать.
Не рекомендует “с ходу” модных средств. Не навязывает БАДов, действующих обязательно “на клеточном уровне со 100%-ным исцеляющим эффектом". Не прописывает лекарство, которое нужно купить обязательно в определенном месте и у определенного продавца. Не посылает на модные сверхдорогие курорты и не заявляет, что лечит все – от онкологии до алкоголизма. В любом случае хороший специалист при малейшей вашей просьбе или сомнениях подтвердит свою квалификацию свидетельствами о достаточных знаниях и подготовке.
Дает о себе развернутые сведения, по вашему желанию сообщая, какой институт и факультет закончил, где специализировался, повышал квалификацию, о чем написано в его статьях и диссертации. Если у пациента серьезная болезнь и возможны экстренные ситуации, доктор дает пациенту свой контактный телефон, по которому можно посоветоваться при форс-мажоре.
Не объявляет себя "узким" специалистом. Очень многие заболевания являются пограничными, они с трудом втискиваются в прокрустово ложе какой-то одной врачебной специальности и требуют от врача широкого клинического кругозора. В странах с высокоразвитой наукой и социальной сферой (например, в Германии, Швейцарии, скандинавских странах) ответственные врачи учатся всю жизнь. Обычно они имеют широкий профиль, но особенно глубоко специализируются в 3–4 конкретных областях. Например, это может быть одновременно гастроэнтеролог, эндокринолог и физиотерапевт или кардиолог, невропатолог, клинический психолог. Постепенно такая схема внедряется и у нас.
Разъясняет, почему делает те или иные назначения, как, когда и зачем следует принимать таблетки, производить процедуры. Причем делает это просто, на языке, понятном вам. Никогда не отказывается ответить на любые вопросы по схеме лечения.
Не страдает лечебным и диагностическим “техницизмом”. Для хорошо обученного, логически мыслящего врача хорошей клинической школы даже самая совершенная аппаратура – только инструмент, источник получения вспомогательной информации о болезни. Он не назначит лечение слепо, основываясь только на результатах УЗИ или томограмме, но проанализирует, сопоставит их с результатами других обследований. При этом он хорошо разбирается в медицинских приборах, знает много лечебно-диагностических методов и приемов, успешно их использует.
Не обижается и не возмущается, если узнает, что вы перепроверяете его диагноз и назначения у других специалистов. Напротив, видя ваши сомнения и колебания, сам может порекомендовать произвести очный или заочный консилиум с участием независимых специалистов из различных учреждений.
Не прожженный циник. Для него пациент – не источник "пиастров", а страдающий человек. Хороший врач не занимается завуалированным вымогательством, не запугивает: мол, если не начать немедленно дорогостоящего “авторского” лечения, болезнь приведет к тяжелым осложнениям. Он не злоупотребляет лозунгами, что “лечит не болезнь, а больного”: болезнь тоже надо лечить и симптомы устранять.
Щепетилен и деликатен в финансовых вопросах, пользуется услугами официального кассира-администратора, избегает “черного нала”. Не требует ничего, кроме пунктуально оговоренных сумм.
Удачи в поисках!
Евгений Шапошников, доктор медицинских наук