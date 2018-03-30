Как выбрать хорошего врача. 10 подсказок

Каждый мечтает, чтобы его доктор был знающим, участливым, честным, внимательным, ответственным… Как найти такого? Вот 10 подсказок.

Признаем сразу: конечно, чтобы выйти на высококлассного во всех отношениях специалиста, нужна доля везения. Возможно, это будет не второй и даже не пятый встреченный вами доктор. Наберитесь терпения – оно вам понадобится.

Но признаки, по которым можно определить хорошего врача независимо от его специализации, действительно есть. И даже если вам не сразу повезет найти специалиста экстра-класса, по крайней мере, с помощью наших 10 подсказок вы всегда сможете распознать непрофессионала и шарлатана.

Хороший врач выслушивает вас, не поглядывая на часы и не перебивая бесконечными ”короче”. Он вникает в нюансы не только вашего недуга, но и образа жизни, характера работы, семейной обстановки и наследственности – ведь все это сказывается на том, как вы себя чувствуете.

Не отвергает пренебрежительно мнение врачей, у которых вы лечились раньше. Обязательно учитывает результаты ранее сделанных анализов и исследований. От врача, который не уважает своих коллег и оскорбительно о них отзывается, лучше сразу бежать.

Не рекомендует “с ходу” модных средств. Не навязывает БАДов, действующих обязательно “на клеточном уровне со 100%-ным исцеляющим эффектом". Не прописывает лекарство, которое нужно купить обязательно в определенном месте и у определенного продавца. Не посылает на модные сверхдорогие курорты и не заявляет, что лечит все – от онкологии до алкоголизма. В любом случае хороший специалист при малейшей вашей просьбе или сомнениях подтвердит свою квалификацию свидетельствами о достаточных знаниях и подготовке.

Дает о себе развернутые сведения, по вашему желанию сообщая, какой институт и факультет закончил, где специализировался, повышал квалификацию, о чем написано в его статьях и диссертации. Если у пациента серьезная болезнь и возможны экстренные ситуации, доктор дает пациенту свой контактный телефон, по которому можно посоветоваться при форс-мажоре.

Не объявляет себя "узким" специалистом. Очень многие заболевания являются пограничными, они с трудом втискиваются в прокрустово ложе какой-то одной врачебной специальности и требуют от врача широкого клинического кругозора. В странах с высокоразвитой наукой и социальной сферой (например, в Германии, Швейцарии, скандинавских странах) ответственные врачи учатся всю жизнь. Обычно они имеют широкий профиль, но особенно глубоко специализируются в 3–4 конкретных областях. Например, это может быть одновременно гастроэнтеролог, эндокринолог и физиотерапевт или кардиолог, невропатолог, клинический психолог. Постепенно такая схема внедряется и у нас.

Разъясняет, почему делает те или иные назначения, как, когда и зачем следует принимать таблетки, производить процедуры. Причем делает это просто, на языке, понятном вам. Никогда не отказывается ответить на любые вопросы по схеме лечения.

Не страдает лечебным и диагностическим “техницизмом”. Для хорошо обученного, логически мыслящего врача хорошей клинической школы даже самая совершенная аппаратура – только инструмент, источник получения вспомогательной информации о болезни. Он не назначит лечение слепо, основываясь только на результатах УЗИ или томограмме, но проанализирует, сопоставит их с результатами других обследований. При этом он хорошо разбирается в медицинских приборах, знает много лечебно-диагностических методов и приемов, успешно их использует.

Не обижается и не возмущается, если узнает, что вы перепроверяете его диагноз и назначения у других специалистов. Напротив, видя ваши сомнения и колебания, сам может порекомендовать произвести очный или заочный консилиум с участием независимых специалистов из различных учреждений.

Не прожженный циник. Для него пациент – не источник "пиастров", а страдающий человек. Хороший врач не занимается завуалированным вымогательством, не запугивает: мол, если не начать немедленно дорогостоящего “авторского” лечения, болезнь приведет к тяжелым осложнениям. Он не злоупотребляет лозунгами, что “лечит не болезнь, а больного”: болезнь тоже надо лечить и симптомы устранять.

Щепетилен и деликатен в финансовых вопросах, пользуется услугами официального кассира-администратора, избегает “черного нала”. Не требует ничего, кроме пунктуально оговоренных сумм.

Удачи в поисках!

Евгений Шапошников, доктор медицинских наук

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