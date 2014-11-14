Жители Краснодона и Ровеньков начали получать продукты от Штаба Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова, сегодня, 14 ноября, в Краснодоне и Ровеньках Луганской области начнут раздавать продуктовые наборы от Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Накануне, в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова, волонтерам Штаба удалось доставить помощь для 10 000 жителей этих городов.

Как отмечают в Гуманитарном Штабе, это первая поставка продуктов в Краснодон. Ранее волонтеры передавали медикаменты для борьбы с простудными и воспалительными заболеваниями, продуктовые и гигиенические наборы Краснодонскому областному детскому дому-интернату для детей-инвалидов.

«Наш регион оказался в сложной ситуации. Проблемы с выплатами заработной платы бюджетникам, социальных пособий и пенсий оставили многих без средств существования, - рассказывает директор «Краснодонугля» Александр Ангеловский. - У людей просто нет денег для покупки самых необходимых продуктов. Сегодня Гуманитарный штаб Рината Ахметова нашел возможность доставить гуманитарный груз для жителей Краснодона, Молодогвардейска и Суходольска. Мы благодарны волонтерам, которые в такое неспокойное время приехали в наш край».

Потребность в продуктах подтверждают и данные Гуманитарной карты ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей. «В Краснодоне, согласно данным Карты, работает большинство продуктовых магазинов и супермаркетов, выбор товаров практически такой же, как и до военных действий. Но у людей нет денег для покупки продуктов. В связи с этим, более 40% опрошенных жителей города ощущают острую нехватку продуктов питания. В частности, в крупах, подсолнечном масле, мясных и рыбных консервах», - комментирует Андрей Хорошун, аналитик Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Жители других городов Луганской области также продолжают получать продуктовые наборы от Штаба. Всего в Луганскую область в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова было доставлено около 50 000 наборов с помощью, предназначенной для самых незащищенных категорий жителей области – для сирот, инвалидов, многодетных и одиноких матерей и зарегистрированных переселенцев.

Справка:

Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает по четырем направлениям: оказание гуманитарной помощи; оказание медицинской, в том числе адресной и психологической помощи; помощь детям; эвакуация людей из зоны военных действий и размещение переселенцев.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.