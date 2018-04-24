Внесено предложение по вакцинации второй дозы против гепатита В с первого на второй месяц жизни ребенка.

В Украине в этом году планируют изменить календарь профилактических прививок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила и.о. обязанности руководителя Центра общественного здоровья (Киев) Елена Лукашевич.

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"Не буду анонсировать, каких именно вакцин это касается ... Выйдут законодательные документы, выйдут нормативно-правовые акты. Ими мы будем руководствоваться. Но часть прививок будет ликвидирована, часть добавлена в календарь прививок . Это касается прививок и для взрослых, и для детей . Мы ожидаем эти изменения. Они будут действовать ", - заявила Лукашевич.

В проекте приказа Минздрава об изменениях в календарь профилактических прививок, в частности, внесено предложение по вакцинации второй дозы против гепатита В с первого на второй месяц жизни ребенка. Это позволит использовать комбинированную вакцину с компонентами против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции типа b, гепатита В, что, в свою очередь, дает возможность расширить количество вакцин, закупаемых для профилактики гепатита В.