Минздрав отстранил Запорожана от должности ректора Одесского медуниверситета "из-за коррупционных действий"

Полиция составила административный протокол.

С 23 апреля Валерий Запорожан отстранен от исполнения служебных обязанностей ректора Одесского национального медицинского университета, Минздрав подписал соответствующий приказ.

Как сообщили в Минздраве, "основанием стал составленный сотрудниками Национальной полиции Украины протокол об административном правонарушении, связанное с коррупцией".

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"Лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении , связанное с коррупцией, если иное не предусмотрено Конституцией и законами Украины, может быть отстранено от выполнения служебных полномочий по решению руководителя органа (учреждения, предприятия, организации), в котором она работает, до окончания рассмотрения дела судом. »- ч. 5 статьи 65 Закона Украины" О предотвращении коррупции ", - отметили в Минздраве.

Судебный процесс будет осуществлять Приморский районный суд Одессы.

До завершения рассмотрения дела судом обязанности ректора Одесского национального медицинского университета будет выполнять проректор по научно-педагогической работы (по международным связям) В.Маричереда.

Представитель регионального главка Нацполиции сообщил УНИАН, что 23 апреля в Приморском райсуде состоялось первое заседание по делу ректора. Правоохранители в действиях Запорожана усматривают правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотренные ч.4 ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Как сообщал УНИАН, 13 мая 2015 года в Одессе неизвестные избили депутата областного совета, ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана, которого госпитализировали.

Запорожан связал нападение с тем, что проявил принципиальность в ряде экономических вопросов, из-за чего произошли разногласия «с некоторыми людьми» и вскрытие ряда нарушений в Национальной академии медицинских наук Украины. Президиум НАМН опроверг заявление ректора.

Справка УНИАН. Доктор медицинских наук, академик Валерий Запорожан, 1947 года рождения. Возглавляет Одесский национальный медицинский университет с 1994 года. Является лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженным изобретателем Украины, полным кавалером ордена «За заслуги» трех степеней.