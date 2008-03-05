Украина – мировой лидер по темпам вымирания населения

Украина – первая в мире по темпам вымирания населения.

Об этом на круглом столе, организованном при содействии Благотворительного Фонда “Развитие Украины”, сообщил профессор Николай ПОЛИІЩУК – председатель Национального совета по вопросам здравоохранения населения при Президенте Украины.

“За 14 лет украинцев стало меньше на 5 миллионов. Это - очень высокий показатель", – считает Н.ПОЛИЩУК. По его словам, тревогу вызывает то, что наблюдается сверхсмертность не детей и стариков, а именно людей трудоспособного возраста. ”По этим показателям, Украина опережает Европу в три-четыре раза. Чаще всего у нас умирают от курения – ежегодно 100-110 тысяч (из них 10 % пассивные курильщики), от алкоголизма – свыше 40 тысяч, а также от травматизма. Также, по сравнению с цивилизованными странами продолжительность здоровой жизни у нас на 15 лет короче", – отметил Н.ПОЛИЩУК.

Основной причиной этого, по его мнению, является бездуховность, низкая образованность и низкая культура людей.

На вопрос, в каких регионах Украины наибольший процент смертности, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Э.ЛИБАНОВА ответила: “Это - регионы, начиная с Кировоградской области - Восток и Юг. Я называю эту зону - "черный пояс Украины". Этому способствует структурная занятость на мощных промышленных производствах. Важным фактором является плохая экология, в частности некачественная питьевая вода, и специфический образ жизни - именно в восточных регионах страны наибольший процент людей, больных алкоголизмом”.

Элла ЛИБАНОВА, отметила, что основная причина глубинных процессов депопуляции - высокая смертность нашего населения: 65 % новорожденных мальчиков не доживают до 65 лет. “Для воссоздания нации нужно, чтобы женщина родила в среднем 2 детей - только тогда поколение детей заменит поколение родителей. Когда же население становится старше - исчерпывается структурный потенциал нации. Чтобы ситуация улучшилась, на 10 украинских женщин должно рождаться 23-24 ребенка, а реально рождается 13. Украинская женщина не хочет рожать, она вышла за пределы семьи и стремится социально реализоваться", – отметила Э.ЛИБАНОВА.

Выражая свою точку зрения относительно проблемы нежелания украинской женщины рожать детей Власта ШОВКОВСКАЯ - директор по внешним связям Благотворительного Фонда «Развитие Украины», отметила, что женщинам, которые достигли определенной социальной стабильности и строят карьеру, тяжело смириться с потерей трех лет своей жизни . “Большинство женщин не могут позволить себе иметь больше двух детей. Рожать много детей в нашей стране могут позволить себе или богатые люди, или бедные", – считает В.ШОВКОВСКАЯ.

Этот тезис поддержала и Э.ЛИБАНОВА: “Больше всего детей – в бедных странах и бедных семьях. Это – общая мировая тенденция”, - акцентировала она.

Э.ЛИБАНОВА отметила, что одним из важных факторов депопуляции украинской нации является миграция. “За рубежом работает - 2 миллиона. И проблема не в том, что люди едут работать, а в том, что они хотят остаться в других странах, и вывезти туда свои семьи. Иной аспект трудовой миграционной проблемы в том, что в Украине остаются беспризорными дети мигрантов, они часто брошены на произвол судьбы”, - отметила Э.ЛИБАНОВА.