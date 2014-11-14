Как развод влияет на здоровье женщины

Даже развод по добровольному согласию двух сторон способен повлиять на женщину не только в психологическом плане, но и в физическом. Подробнее о том, как развод влияет на здоровье женщин, знает "Наша мама".

Семейные психологи говорят, что разведенные женщины болеют гораздо чаще, чем замужние. Кроме того, отсутствие регулярной половой жизни также может отразиться на здоровье женщины.

Для проверки гипотезы о том, что разводенные женщины имеют слабое здоровье, был проведен десятилетний эксперимент, в течение которого ученые следили за состоянием здоровья разведенных и замужних женщин. В начале эксперимента никаких различий между ними выявлено не было.

Однако через десять лет оказалось, что разведенные женщины чаще подвергаются стрессам. Также проблем со здоровьем добавила и нерегулярность половой жизни.