Вставать с рабочего места каждые 30 минут: Супрун призвала больше двигаться

Сидячий образ жизни - вредная привычка, влияющая на здоровье так же негативно, как и курение.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует каждые 30 минут вставать с рабочего места.

Как написала она на своей странице в Фейсбуке , "длительное сидение и отсутствие активности связаны с повышением риска возникновения и обострения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, проблем с опорно-двигательным аппаратом, диабета 2-го типа и даже некоторых видов рака".

"От транспорта до офисного стула, от обеденного перерыва за столом в удобной дивана вечером. К сожалению, это довольно популярный маршрут в сегодняшних реалиях. Сидячий образ жизни - вредная привычка, влияющая на здоровье так же негативно, как и курение . Малоподвижный образ жизни является причиной 9% преждевременной смертности среди всего населения мира. Группой риска в этом случае есть люди, которые проводят много времени на работе за столом, работая за компьютером и выполняя однообразные движения ", - написала Супрун .

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Она рекомендует придерживаться определенных правил.