Вставать с рабочего места каждые 30 минут: Супрун призвала больше двигаться
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует каждые 30 минут вставать с рабочего места.
Как написала она на своей странице в Фейсбуке , "длительное сидение и отсутствие активности связаны с повышением риска возникновения и обострения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, проблем с опорно-двигательным аппаратом, диабета 2-го типа и даже некоторых видов рака".
"От транспорта до офисного стула, от обеденного перерыва за столом в удобной дивана вечером. К сожалению, это довольно популярный маршрут в сегодняшних реалиях. Сидячий образ жизни - вредная привычка, влияющая на здоровье так же негативно, как и курение . Малоподвижный образ жизни является причиной 9% преждевременной смертности среди всего населения мира. Группой риска в этом случае есть люди, которые проводят много времени на работе за столом, работая за компьютером и выполняя однообразные движения ", - написала Супрун .
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Она рекомендует придерживаться определенных правил.
"Меняйте маршрут на работу или наоборот. Прогуливайтесь или проезжайте на велосипеде хотя бы часть пути. Вы можете выйти раньше на несколько остановок или припарковать авто чуть дальше от офиса. Прекращайте сидение каждые 30 минут Не ждите, пока у вас возникнет дискомфорт, боль в спине или мышечный спазм. Просто встаньте из-за стола и потянитесь. Чтобы не забывать делать активный перерыв, используйте таймер на телефоне или другом гаджете. - Обращайте внимание на позицию, в которой вы сидите. Старайтесь не перегружать позвоночник. Оптимальная позиция - экран на уровне глаз, обе ноги свободно стоят на полу, грудная клетка открыта. Также перекрещивайте ноги, это может препятствовать нормальному кровообращению. Если пишете, то предплечья должна оставаться на столе. Используйте каждую возможность для дополнительной активности. Разговаривайте по телефону стоя, поднимайтесь по лестнице вместо лифта, ходите пешком по эскалатору, обсуждайте идеи с коллегами во время прогулки ", - написала Супрун.