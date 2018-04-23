Минздрав инициирует проведение "медицинских пикников"

К участию приглашаются люди, которые могут рассказать, как работает человеческий организм.

Минздрав инициирует проведение для украинских врачей "медицинских пикников".

Как говорится на странице ведомства в Фейсбук , 19 мая, состоятся так называемые медицинские пикники.

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