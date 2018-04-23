Минздрав инициирует проведение "медицинских пикников"
Минздрав инициирует проведение для украинских врачей "медицинских пикников".
Как говорится на странице ведомства в Фейсбук , 19 мая, состоятся так называемые медицинские пикники.
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"Приходите и покажите другим, что наука - это не скучно, наука - это интересно. К участию приглашаются: врачи, медицинские специалисты, клиники, лаборатории, университеты, люди и учреждения, которым есть, что рассказать о здоровье человека, о том, как правильно питаться и заниматься спортом, какие могут показать (с помощью экспериментов, опытов), как работает человеческий организм, какие могут научить других правильно оказывать домедицинскую помощь или формировать личную аптечку", - говорится в посте..