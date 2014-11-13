Гуманитарный штаб Ахметова помогает онкобольным, живущим в зоне АТО

После операции женщина проходит лечение. Два курса химиотерапии оплатил Гуманитарный штаб Рината Ахметова.

Для многих енакиевских детишек Наталья Иосифовна любимая учительница. Много лет она преподает английский язык в одной из школ города. Работа для нее – хобби и отдушина. И дети не могут не чувствовать ее тепло. «Я очень люблю свою работу. Делиться с детьми знаниями и видеть, что это помогает им в жизни, – счастье. Я радуюсь за своих ребят. Их победы в конкурсах, призовые места на Олимпиадах – первые шаги к успеху. И хорошо, что я могу им в этом помочь», - делится Наталья.

В апреле 2014 года Наталья услышала диагноз – рак молочной железы. С тех пор перенесла операцию и 4 курса химиотерапии.

Впереди было еще два курса, но в августе в Енакиево начались активные боевые действия. А война скидок не делает никому.

«Я по состоянию здоровья уже несколько месяцев не работала. За все это время мне оплатили только один больничный. Все финансовые запасы ушли на лечение. Единственный доход – мамину пенсию перестали получать 3 месяца назад. Денег не было не только на лекарства – теперь нужно было думать, где взять продукты», - рассказывает Наталья.

В городе начались перебои с поставками продуктов, гуманитарки хватало не всем. Средств на химию для Натальи не оставалось. Знакомые посоветовали обратиться в Гуманитарный штаб Рината Ахметова. «Куда я только до этого не обращалась, - говорит Наталья. - Уже не верила, что кто-то поможет. Спасибо огромное Ринату Ахметову. То, что делает его Штаб для меня и для многих – спасение!».

В начале ноября Наталья уже прошла один из двух курсов химиотерапии. Даже сейчас, спустя полгода после операции, она не бросает любимое дело. Занимается с учениками на дому. Ее дети – стимул и вдохновение бороться с болезнью дальше.

Инна Демченко