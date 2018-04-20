В Украину доставили 800 тысяч доз вакцины против кори

Минздрав и ЮНИСЕФ призывают родителей вакцинировать детей согласно календарю профилактических прививок.

Украиниа получила 800 тысяч доз вакцины против кори.

Как сообщили в Минздраве, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осуществил поставку новой партии вакцин против кори, паротита и краснухи (КПК). Это уже вторая партия вакцины, закупленная на средства государственного бюджета, поступившей в Украину в этом году, и будет распределена в регионы в ближайшее время.

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Как сообщили в ведомстве, охват прививками против кори значительно возрос по сравнению с предыдущими годами. Только за последний год плановой вакцинацией охвачено более 90% детей. В то же время, этого пока недостаточно, чтобы остановить вспышку кори в стране.

В Украине для прививок против кори, паротита и краснухи поставляют вакцину Приорикс ™ / Priorix ™ производства GlaxoSmithKline, Бельгия, которая имеет государственную регистрацию и преквалифицирована ВОЗ. Она эффективна и безопасна, предоставляется государством безвозмездно и имеет многолетний опыт использования в Украине.

В феврале Минздрава и ЮНИСЕФ, учитывая насущную необходимость, совершили ускоренную доставку 220 тысяч доз вакцины КПК для ответа на вспышку кори. Всего в этом году в Украине получит более 2 миллионов доз вакцины против кори. Этого количества будет достаточно для проведения прививок против кори всем возрастным группам детей, которые в этом нуждаются.