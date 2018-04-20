Супрун назвала мифом страшилки о гормональной контрацепции, от которой якобы "растут усы"

Современные контрацептивные препараты имеют большой спектр возможностей.

.И.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала мифом страшилки о гормональной контрацепции.

Как она написала на своей странице в Фейсбук, в интернете распространены страшные мифы относительно препаратов группы КОК, типа - "вырастут усы", "наберу вес", "контрацептивы отключат яичники, и потом не смогу забеременеть".

"Ко мне обратились в личные сообщения с просьбой написать о гормональной контрацепции." Я это принимать не буду! "Частая фраза, которую говорят пациентки, получив совет назначения использовать гормональные контрацептивы", - говорится в сообщении.

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Она отметила, что современные контрацептивные препараты имеют большой спектр возможностей, кроме контрацептивного, в частности, снижать неприятные проявления предменструального синдрома, уменьшать проявления эндометриоза, улучшать состояние кожи и волос.

"Важнейшие вещи, которые вы должны понять о гормональных контрацептивах, прежде чем пойдете к врачу: у вас один постоянный половой партнер, вы полностью доверяете, имеете регулярный секс и пока оба не хотите иметь ребенка, препарат назначает только врач. Также, когда женщина выбирает эти препараты как метод контрацепции она может получить бонусные эффекты: нормализовать ритм менструаций, уменьшить менструальные кровопотери и боль, уменьшить или полностью избавиться от ПМС, улучшить состояние кожи ", - написала Супрун .

Она подчеркнула: если женщина курит, то употребление гормональных контрацептивов ограничено или запрещено, это связано с высоким риском спонтанных тромбозов.

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