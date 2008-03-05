В Донецкой области не хватает врачей

На сегодня в здравоохранении Донецкой области не хватает почти 5 тысяч врачей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Донецкого областного управления здравоохранения Александр АНИЩЕНКО на коллегии 4 марта.

В частности, по его словам, "укомплектованность врачей в регионе составила 74,5%, и на сегодня в области не хватает почти 5 тыс. врачей".

Как сказал А.АНИЩЕНКО, более всего врачей не хватает в городах Кировское, Селидово, Новогродовка, Авдеевка, а также в Добропольском, Володарском, Шахтерском, Александровском и Старобешевском районах. Кроме того, А.АНИЩЕНКО отметил, что "в настоящее время в области не укомплектованы врачами 9 сельских врачебных амбулаторий и не укомплектованы средним медперсоналом 27 фельдшерских акушерских пунктов".

Также "удельный вес лиц пенсионного возраста среди врачей составляет 27%, а предпенсионного - 25%", особенно эта ситуация отражается на составе врачей "непрестижных" специальностей - участковых терапевтов, фтизиатров, педиатров, патологоанатомов", констатировал начальник управления.

Основными причинами дефицита кадров А.АНИЩЕНКО назвал: "снижение притока в отрасль молодых специалистов, отток из отрасли квалифицированных кадров из-за низкой мотивации врачебной профессиональной деятельности, то есть из-за низкого уровня заработной платы и социальной защищенности".

"К сожалению, проблема обеспечения медицинскими кадрами с каждым годом в области усугубляется", - заключил глава облздрава.