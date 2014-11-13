Как избавиться от одышки: рецепты народной медицины

Избавиться от одышки помогут эффективные народные средства.

Чеснок. 100 г очищенного чеснока измельчи в кашицу. Залей соком 6 лимонов, закрой и обвяжи горлышко банки марлей и настаивай 24 дня. Перед приемом средства взболтай смесь и пей по 1 ч. л. в ½ стакана воды перед сном. Кстати, это средство еще и очень эффективно от бессонницы. Курс – 1-12 дней.

Редька. Натри на мелкой терке 1 белую редьку, залей 2 стаканами воды. Доведи до кипения и вари 15 минут на слабом огне. Процеди и пей по 1 ст. л. перед сном.

Лук. Луковицу очисти и натри на терке. Залей стаканом кипятка и настаивай 30 минут. Процеди и пей по 1 ст. л. три раза в день до еды.