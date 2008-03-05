Больницы получат бесплатную вакцину

Сегодня состоялась встреча представителей Международного благотворительного фонда «Украина 3000» и компании Sanofi Pasteur.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда «Украина 3000», во встрече приняли участие директор департамента медицинских программ фонда «Украина 3000» Вера ПАВЛЮК, эксперт департамента медицинских программ Тарас ТКАЧУК и региональный представитель Sanofi Pasteur в Украине Елена БЕХ.

Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества с компанией Sanofi Pasteur в 2008 году. В частности, они рассмотрели возможность бесплатной передачи больницам, участницам программы «От больницы к больнице», вакцины против гепатита А, ветряной оспы и пневмококковой инфекции. Это даст возможность провести эффективную профилактику данных заболеваний детям в группах риска.

Также было принято решение, что компания проведет обучение педиатров, во время которого ознакомит врачей с современными подходами к вакцинации, и рассмотрит возможность стажировки нескольких специалистов за границей.

Предоставление первой партии вакцин и бесплатная передача ее больницам – участницам программы «От больницы к больнице» - ожидается уже в апреле 2008 года.

Sanofi Pasteur, подразделение вакцин группы Sanofi Aventis, – крупнейшая в мире компания, которая занимается исключительно вакцинами для человека.