Порошенко поручил обеспечить протезирование за рубежом 12 военных

Президент Украины Петр Порошенко провел совещание по проблемам протезирования лиц, получивших тяжелые ранения в зоне антитеррористической операции, и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину обеспечить лечение за рубежом 12 больных, для которых нет возможности протезирования в Украине.

Как сообщила пресс-служба главы государства, на совещании отмечалось, что протезирование может быть профинансировано за счет трастовых фондов, о которых было договорено во время саммита НАТО в Ньюпорте.

Президент также поручил министру иностранных дел обратиться в структуры НАТО в рамках договоренностей по оборудованию в Украине нейро-реабилитационного центра.

Президент дал поручение организовать протезирование за рубежом 12-и военных, которые по медицинским показаниям не могут получить протезирование в Украине. На сегодняшний день четверо из них уже готовы к протезированию, остальные проходят реабилитационный подготовительный период.

Общее количество нуждающихся в протезирование, составляет 75 человек, из них 55 - военнослужащие, 20 - гражданские.