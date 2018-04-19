Повышенная температура и проблемы со сном: врачи рассказали о симптомах вегетососудистой дистонии
Врачи подчеркивают, что вегетососудистая дистония (дисфункция вегетативной нервной системы, нейроциркуляторная дистония) - не диагноз, а синдром.
Человек с вегетососудистой дистонией может испытывать тревогу и беспокойство, проблемы со сном, чувство нехватки воздуха и "клубка в горле", могут дрожать руки. Также могут наблюдаться учащенное сердцебиение, перепады артериального давления, боли в области сердца при нормальной ЭКГ, дискомфорт в животе, запор, понос, метеоризм или изжогу, головокружение, повышенную температуру, при этом обследования показывают, что воспалительных процессов в организме нет. Эти симптомы могут встречаться в различных комбинациях и не обязательно все сразу.
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Дисфункция вегетативной нервной системы не заболевание. Такое состояние возникает вторично, как следствие другой болезни которую нужно лечить.
Перечень дополнительных методов обследования должен включать общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, иногда - суточный мониторинг ЭКГ или ЭхоКГ, при необходимости УЗИ органов брюшной полости, рентгенография грудной клетки, в некоторых случаях МРТ головного мозга, консультации кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога , невролога, а если объективно нет оснований считать пациента больным, а он продолжает жаловаться - стоит направить его на прием к психологу или психиатру.