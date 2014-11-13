4 мифа о пеленании ребёнка

Пеленание примитивно, оно устарело. Устарело, так и есть. Но, как и в давние времена, младенцев по прежнему вскармливают грудным молоком и носят на руках. Ничего плохого в "примитивном" и «устаревшем» нет. Просто мамочки не всегда умеют правильно пеленать новорожденных, пишет moirebenok.ua.

Пеленание мешает младенцу познавать мир. Конечно, если малыш будет сутками лежать спеленатым, какое тут познание мира? Пеленки вовремя бодрствования не нужны! Но вот успокоить, укачать малыша все же легче в завернутом состоянии. Вы ведь тоже считаете, что ребенку не до познания мира, когда он хочет спать, плачет или капризничает?

Ребенку не нравится, когда его ручки плотно прижаты к телу. Ручки малыша в первые недели жизни ведут себя достаточно хаотично. Даже во сне кроха может их вскидывать вверх или в стороны и просыпаться от этого. Если малыш правильно запеленутый, ему комфортно.

С помощью тугого пеленания можно исправить кривизну ножек. Если верить этому мифу, то все люди, которые родились в советские времена, должны иметь идеально прямые ноги. Тугое пеленание тормозит развитие мышечно-нервной системы, что, наоборот, может усугубить проблему.