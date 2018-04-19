Как подписать декларацию с детским врачом: комментарий Минздрава

Педиатр может обслуживать детей до 18 лет.

В Минздраве объяснили, как подписать декларацию с детским врачом.

Как отметили в Минздраве, детям до 14 лет декларацию с врачом подписывают родители.

Это может сделать один из родителей - присутствие всей семьи не обязательно. Папа или мама должны взять с собой свои документы (паспорт, ИНН), свидетельство о рождении ребенка и мобильный телефон. Если ребенку уже исполнилось 14 лет и она получила паспорт, то подписать декларацию с выбранным врачом она может самостоятельно.

Педиатр может обслуживать детей до 18 лет. С 18 лет нужно будет подписать декларацию по семейным врачом или терапевтом.

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И взрослые, и дети могут выбрать те заведения и тех врачей, у которых они хотят обслуживаться. Если вам нравится определенный педиатр и вы хотите, чтобы именно он стал врачом вашего ребенка - вы можете подписать декларацию с ним, а для себя найти семейного врача или терапевта в любом другом заведении. Или, если вам удобнее, чтобы и вы, и дети ходили к одному специалисту в одном заведении - подпишите декларацию для всех у одного семейного врача. Или записываться всем к одному врачу в одном заведении, или к различным в разных заведениях - выбор только за вами.