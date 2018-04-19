По ее словам, аппаратная физиотерапия - лишь дополнительное средство реабилитации.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала электрофез устаревшим методом реабилитации.

Как она написала на своей странице в Фейсбуке, "электрофорез - тот случай, когда хорошо известна, хотя и мало понятна название, не говорит об эффективности в функциональный реабилитации".

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"Наша команда часто посещает заведения, где должны предоставлять реабилитацию, чтобы вместе с медицинскими работниками решать проблемы оказания услуг и вводить современные подходы. Видим, что распространена практика применения аппаратной физиотерапии. В частности, применение электрофореза как средства реабилитации людей с двигательными нарушениями . В случае, когда человек, в результате болезни, операции или травмы требует восстановления функций организма, целью реабилитации является восстановление привычных навыков - перемещение, самообслуживания и другие обычные вещи, которые дают возможность жить обычной життям.И, если говорить о современных подходах к реабилитации, эти навыки невозможно восстановить без функциональной тренировки, особенно движения. Необходимо, чтобы пациент ходил, вставал, приседал, наклонялся или подтягивался - делал все, что он хочет восстановить и усовершенствовать до максимально возможного уровня. Вместо всего этого во многих украинских заведениях предлагают электрофорез ", - написала чиновница.

"Что же делает это устройство? С помощью постоянного электрического тока он вводит в организм пациента ионы лекарственных веществ. Ни движения, лишь пребывание определенное время под аппаратом. Это может уменьшать боль и воспаление, ускорять регенерацию тканей и рассасывать рубцы. На этом возможности электрофореза исчерпываются ", - отметила Супрун.

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По ее словам, аппаратная физиотерапия - лишь вспомогательное средство реабилитации.