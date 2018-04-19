Землю накрыли магнитные бури: врачи советуют отказаться от алкоголя и тяжелой пищи

Люди, прежде всего, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут ощущать головную боль и слабость.

Землю накрыли магнитные бури, поэтому врачи советуют поберечь здоровье.

19 и 20 апреля люди, прежде всего, с сердечно-сосудистыми нарушениями, могут ощущать головную боль и слабость, пишет ТСН.

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На магнитные бури все реагируют по-разному: у кого-то болит голова, другие теряются во времени, третьи жалуются на перепады артериального давления.

Врачи советуют отказаться от употребления алкоголя и тяжелой пищи, чаще устраивать прогулки, а также раньше ложиться спать и максимально сосредоточиться на приятных вещах.