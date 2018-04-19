Землю накрыли магнитные бури: врачи советуют отказаться от алкоголя и тяжелой пищи
10:21, 19 апреля 2018Страна
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Люди, прежде всего, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут ощущать головную боль и слабость.
На магнитные бури все реагируют по-разному / nahnews.org
Землю накрыли магнитные бури, поэтому врачи советуют поберечь здоровье.
19 и 20 апреля люди, прежде всего, с сердечно-сосудистыми нарушениями, могут ощущать головную боль и слабость, пишет ТСН.
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На магнитные бури все реагируют по-разному: у кого-то болит голова, другие теряются во времени, третьи жалуются на перепады артериального давления.
Врачи советуют отказаться от употребления алкоголя и тяжелой пищи, чаще устраивать прогулки, а также раньше ложиться спать и максимально сосредоточиться на приятных вещах.
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