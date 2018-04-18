Эксперты назвали ТОП-5 продуктов, содержащих больше всего пестицидов (видео)

Около 70% самых популярных продуктов питания, выращенных на полях немало химикатов.

Эксперты назвали ТОП-5 продуктов, содержащих больше всего пестицидов.

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Около 70% самых популярных продуктов питания, выращенных на полях, на самом деле содержат много химикатов, которые опасны для здоровья, пишет ТСН.

Американский телеканал Science channel благодаря ученым определил топ-5 фруктов и овощей, которые фермеры по всему миру наполняют пестицидами.