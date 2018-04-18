Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине стремительно снижаются

На прошлой неделе летальных случаев от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано.

В Украине показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжают снижаться.

Как сообщают эксперты Центра гриппа и ОРВИ, эпидемический порог не превышен ни в одной из областей. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 292,6 на 100 тыс. населения, что на 48,6% меньше эпидемического порога по Украине.

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Гриппом и ОРВИ заболели 113 532 человека, из них 63,5% – дети. Наблюдается локальное географическое распространение и низкая интенсивность активности гриппа и ОРВИ без превышения эпидемических порогов. Случаи лабораторно подтвержденного гриппа наблюдаются в 5 областях.

На отчетной неделе летальных случаев от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано

Исследовано 66 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ с недозорних источников и в 14 случаях определен РНК вирусов гриппа, в 6 случаях – гриппа типа В и в 8 случаях – гриппа типа А. Исследовано 32 образцы материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ из дозорных источников и в 3 случаях определена РНК вируса гриппа типа B, и в 2 случаях – грипп типа А.