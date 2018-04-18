Украина занимает второе место в европейском регионе по распространенности мультирезистентной формы туберкулеза.

У каждого третьего больного туберкулезом в Украине диагностирована мультирезистентная форма.

Как сообщает Центр общественного здравоохранения, эпидемическая ситуация по туберкулезу в Украине характеризуется значительным распространением мультирезистентного туберкулеза и туберкулеза с расширенной лекарственной устойчивостью.

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"Такие формы встречаются у каждого третьего пациента, который заболел туберкулезом впервые, и у каждого второго больного, у кого выявлен рецидив. Украина занимает второе место в европейском регионе по распространенности мультирезистентной формы туберкулеза как среди повторных, так и среди новых случаев заболевания, уступая лишь Беларуси. Эффективность лечения мультирезистентного туберкулеза (МРТБ) в Украине составляет 48%, что значительно ниже целевых значений ВОЗ (не ниже 75%)", - отметили в ведомстве.

Эксперты считают, что новые противотуберкулезные препараты и стратегии лечения могут значительно улучшить результаты лечения мультирезистентного туберкулеза.

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"Такими высокоэффективными препаратами для лечения МРТБ есть новые препараты Деламанид и Бедаквилин, которые получили ускоренное одобрение Управлением США по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) и условное одобрение Европейским агентством лекарственных средств (EMEA). Согласно рекомендациям ВОЗ, для назначения этих новых противотуберкулезных препаратов определены показания и условия для их применения. Однако, по состоянию на середину прошлого эти препараты были доступны только в 6-ти странах Восточной Европы и Центральной Азии, при этом их получили только 3% пациентов, которым они могли бы помочь. Доступ к новых противотуберкулезных препаратов ограничен в связи с отсутствием их регистрации в странах. На сегодня Деламанид не зарегистрирован ни в одной стране с визгом бременем МРТБ", - отметили в центре.