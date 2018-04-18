В Украине за неделю корью заболели 843 человека - Минздрав

С начала года от осложнений кори умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

По оперативным данным Центра общественного здоровья, в Украине за 15-ю неделю 2018 корью заболели 843 человека: 473 взрослых и 370 детей.

Всего в течение 15-ти недель 2018 корью заболели 10682 человек - 4076 взрослых и 6606 детей. С начала года от осложнений кори умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

Читайте такжеВспышки кори в Украине не утихают - эпидемиологи

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1925), Закарпатской (1782), Одесской (1295), Львовской (1114), Черновицкой (944) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Херсонской (19), Черниговской (21), Харьковской (22) и Сумской (26) областях.