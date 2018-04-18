США помогут Украине внедрить программу медицинской и психологической реабилитации участников АТО
Соединенные Штаты Америки помогут Украине внедрить программу медицинской реабилитации и психологической помощи участникам антитеррористической операции.
Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД Украины, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил сегодня, 17 апреля, после встречи с американскими конгрессменами.
«На встрече с конгрессменами США Марси Каптур, Энди Харрисом и Сандером Левин договорились о большой партнерской программе медицинской реабилитации и психологической помощи пострадавшим от поствоенного синдрома», - сказал Аваков.
Он отметил, что США имеет большой опыт в решении этой проблемы.
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«Военный конфликт, спровоцированный путинским режимом, продолжается уже более 4 лет, и за это время через фронт прошли около 600 тысяч украинцев. И нам необходим ваш опыт в преодолении этой проблемы», - подчеркнул министр.
Также Аваков отметил, что МВД разрабатывает стратегию реинтеграции освобожденных территорий, поскольку именно правоохранители будут первыми, кто войдет на возвращенные земли.
«Поэтому крайне важно иметь четкое видение этого процесса», - отметил руководитель МВД.
В свою очередь конгрессмен Каптур выразила готовность в ближайшее время посетить Украину для выработки практического алгоритма стратегии реинтеграции.