Роженицы Донецка получат помощь от Гуманитарного штаба Ахметова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Римма Филь - координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, будущие мамы получат набор для роженицы – это максимально полный комплект, который включает всё необходимое для мамы, ребенка и врача при родовспоможении и послеродовом периоде. По подсчетам Гуманитарного штаба, таких женщин в указанном регионе около 2500.

Координатор программы "Здороьве" Павел Лапин отметил, что Ринат Ахметов поставил задачу – каждая будущая мама в Донецке должна получить «Пакет роженицы».

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"Для получения пакета нужно предварительно зарегистрироваться по номеру горячей линии Штаба 0 800 509 001. Набор будет выдаваться непосредственно беременным женщинам на стадионе «Донбасс Арена», начиная с декабря. При себе необходимо иметь паспорт и «обменную карту» с указанной датой предполагаемых родов. Помощь получат абсолютно все будущие мамы из Донецка и Макеевки, даже те, которые по состоянию здоровья не смогут прийти. Все вопросы можно уточнить у оператора горячей линии», - сказал Лапин.

В ходе пресс-конференции также отмечалось, что программа «Здоровье» объединила все проекты в сфере медицины, которые Штаб реализовывал ранее, оперативно реагируя на потребности региона. Это выдача аптечек, обеспечение инсулином и адресная помощь медикаментами по запросу на горячую линию. Согласно Гуманитарной карте ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей, именно потребность в медицинских препаратах является наиболее острой на данный момент — 51% людей отмечают нехватку медикаментов. Причем самая большая потребность в лекарствах для сердца, от давления и в инсулине.

Штаб обеспечил Донецкую область достаточным количеством инсулина, который выдается на базе клиник в трех городах, а также доставляется адресно, помогая выжить людям с инсулинозависимым типом диабета. В частности, в ноябре-декабре жизненно важный препарат получат 2500 пациентов.

Кроме адресной выдачи медикаментов, на Донбасс еще в октябре было доставлено 100 тыс. единиц медикаментов, расфасованных в 10 тыс. аптечек для старших возрастных групп и 1 тыс. аптечек «матери и ребенка». Штаб продолжает выдавать эти аптечки и сейчас.

Всего за сентябрь-октябрь помощь Гуманитарного штаба Рината Ахметова получили 18 232 человека на сумму более 10 миллионов гривен.