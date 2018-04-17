Центр здравоохранения уголовно-исполнительной службы возглавил Сергей Васильев

Центр здравоохранения был создан решением правительства от 13 сентября 2017 года.

Победителем открытого конкурса на должность руководителя Государственного учреждения "Центр здравоохранения" Государственной уголовно-исполнительной службы Украины стал Сергей Васильев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"Мы провели открытый конкурс на избрание руководителя медицинского учреждения "Центр здравоохранения", в конкурсе принимали участие и общественность, и представители Министерства здравоохранения... Я хотел бы представить Сергея Васильева, который стал победителем в этом конкурсе", - сказал замминистра.

По его словам, Центр здравоохранения был создан решением правительства от 13 сентября 2017 года.

"Когда по решению правительства была основана эта организация, назначается исполняющий обязанности, который исполняет обязанности. А чтобы избрать того, кто будет постоянно работать, был проведен такой открытый конкурс", - сказал он.

Чернышов отметил, что "Центру здравоохранения" будут подчиняться медицинские работники, работающие в системе здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы, которые до реформы подчинялись руководству мест несвободы.

"Было принято решение, и оно реализовано в ходе первых шагов реформирования этого направления – как-то создание государственного учреждения "Центр здравоохранения", который позволит нам отделить персонал медицинских учреждений, который у нас находится в учреждениях исполнения наказаний, от руководства учреждений исполнения наказаний, и по крайней мере, позволит сделать если не невозможным, то хотя бы минимизировать возможность преступлений или злоупотреблений", - сказал замминистра.

Также он сообщил, что "сращивание" медперсонала и работников учреждений привело к злоупотреблениям и коррупционным действиям.

Читайте такжеСупрун заявила, что в Украине отменен ежегодный медицинский осмотр госслужащих

"Что было выявлено во время проведения "диагностики" медицинского направления? Шло определенное сращивание медицинских работников с работниками, которые обеспечивали режим содержания в учреждениях ГУИС, что приводило к злоупотреблениям, а иногда - к коррупционным действиям. И позволяло в определенной степени скрывать преступления как работников пенитенциарной системы, так и преступников, отбывавших наказание в системе", - заявил он.

"Из-за того, что медицинский персонал был подчинен руководству учреждений исполнения наказаний, мы не всегда могли докопаться до сути проблемы, а, может, и упустить какие-то конкретные преступления, которые происходили в этих учреждениях", - сказал Чернышов.

В то же время начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам и других мер принудительного характера в местах несвободы Вячеслав Свирец отметил, что после вывода медперсонала из-под прямого подчинения руководства учреждений ГУИС врачам не будет смысла скрывать побои у заключенных.

"Очень большой риск был заложен в том, что, когда врач зависим от начальника учреждения по вопросам заработной платы, премии, отпусков, всего остального, влияние определенное есть", - отметил он.

"Я уверен, что вывод врачей из-под прямого подчинения руководства учреждений позволит более объективно видеть картину. Потому что врачу просто нет смысла скрывать побои или какие-то другие телесные повреждения", - считает Свирец.

Читайте такжеБогомолец заявила, что "по инициативе Минздрава идет легализация работы наркодилеров"

При этом он отметил существование "бытового травматизма" в учреждениях отбывания наказаний ГУИС, которые на самом деле могут быть признаками побоев.

"Мы постоянно акцентировали внимание на так называемом бытовом травматизме. Когда мы каждый день видим те происшествия, сводки, что происходит в системе отбывания наказаний, и когда мы читаем о том, что человек упал, поскользнувшись на лестнице в туалете, получил множественные телесные повреждения - под левым, под правым глазом - это явно нехарактерные повреждения для падения", - отметил он.

Также заместитель министра юстиции Чернышев отметил, что сейчас медперсонал не подчиняется руководителям учреждений отбывания наказаний.

"Это процесс. Они уже не в подчинении у руководителей учреждений, но процесс их приема на работу в государственное учреждение ("Центр здравоохранения" - УНИАН) еще держит", - пояснил он.

Вместе с тем, в комментарии журналистам врач-терапевт медицинской части Киевского следственного изолятора Татьяна Иванушкина заявила, что медперсонал СИЗО еще подчиняется начальнику этого учреждения.

Читайте такжеМинздрав проведет проверку "Укрвакцины"

"На данный момент, пока реформа не закончена, подчиняемся СИЗО, начальнику Киевского следственного изолятора", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17 апреля 2018 года в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины погибли 145 человек, что на 31 человека меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

В Генпрокуратуре отметили, что в предыдущие годы наблюдался рост смертности в системе, причиной чему было, в частности, некачественное оказание медицинской помощи.